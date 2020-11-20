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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Sancaktepe'de kuyumcu soyup iş yeri sahibini yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de kuyumcu soyup iş yeri sahibini yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

- Olay anına ilişkin güvelik kamerası görüntüsü - Ormanlık alanında sigara paketlerinde gizlenen altınlardan detaylar - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmasıSancaktepe'de kuyumcu soyup iş yeri sahibini yaralayan 4 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir kuyumcuyu soyup iş yeri sahibini yaralayan ve altınları ormanlık alanda saklayan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, 12 Kasım'da sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuyu soyan maskeli ve silahlı kişiler, iş yeri sahibini de silahla yaraladı.Polis, kuyumcudan çaldıkları 112 bin 500 lira değerinde altın bileziklerle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan araştırmalar ve takip sonucunda, şüpheliler Ö.E. (30), Ö.E. (35), R.A. (45) ve A.M. (32) gözaltına alındı.Şüphelilerin çaldıkları altınları ve soygunda kullandıkları tabancayı ormanda sakladıkları anlaşıldı. Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ormanlık alanda saklanan altınlar ve silahı çıkararak muhafazaya aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soygun Kamera Ormanlı Sigara 

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