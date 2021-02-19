İSTANBUL - Sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilenlerin görüntüleri - Bağcılar ve Arnavutköy'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 bin 305 şişe sahte içki ile 1200 litre etil alkol ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Bağcılar ve Arnavutköy'de ürettikleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında 2 ilçede düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 8 bin 305 şişe içki ile 1200 litre etil alkol ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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