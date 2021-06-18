İSTANBUL - Sağanak etkili oluyor - Göztepe / Ümraniye
- Göztepe'den yağış görüntüleri - Trafikten görüntüler - Ümraniye Çarşı'dan yağış sırasından görüntüler - Vatandaşlardan detaylarİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı. Kentin Anadolu Yakası'nda da Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Maltepe ve Beykoz'da da hafif şekilde yağış etkili oluyor.
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