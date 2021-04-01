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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin 500’ün üzerinde sikke ele geçirildi

İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin 500’ün üzerinde sikke ele geçirildi

Ele geçirilen sikkelerden görüntü

Cumhuriyet Tahkikat Arkeoloji Harekete Geç Tarihi Eser Kaçakçılığı 

-Eserlerin emniyetteki sergisi
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da iki ayrı tarihi eser operasyonunda eski çağlardan kalma 3 bin 540 antik para ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, antik paraların yasadışı ticaretini yapan bir şebeke tespit etti. Güvenlik birimleri, söz konusu şebekeye yönelik 30 ve 31 Mart tarihlerinde Avcılar ve Fatih’te 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Eski çağlara ait antik para ve sikkeden oluşan 3 bin 540 sikkenin ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan 3 kaçakçının uyruğu ve kimliği konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, cumhuriyet savcılığı, şüpheliler hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlattı. Uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemede, bulunan sikkelerin Bizans ve Roma döneminden kalma çağlara ait olduğu saptandı. Yetkililer, ele geçirilen antik eserlerin ve arkeolojik objelerin değerinin henüz bilinmediğini duyurdu. Özel koleksiyonculara satılması muhtemel eski çağlardan kalma bu tür sikkelerin gerçek mali değerine ilişkin kesin bir rakam verebilmenin mümkün olmadığına dikkati çekiliyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedilirken, ele geçirilen sikkelerin Kültür Varlıkları İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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