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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Pendik'te otomobil çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL - Pendik'te otomobil çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

- Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların gözaltı görüntüsüPendik'te otomobil çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Çalıntı otomobil, Zeytinburnu'nda bulunurken, şüphelilerin aynı gün meydana gelen "otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" olaylarının da faili olduğu belirlendiİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir evin önünden otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta Pendik'te bir evin önünden otomobil çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, 17 Mayıs'ta şüphelilerden Ü.G.'yi ve yaşı küçük şüpheli Y.B.'yi yakaladı.Şüphelilerin çaldıkları otomobil, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerin aynı gün meydana gelen "otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" olaylarının da faili olduğu belirlendi.Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobili bir süre ittirerek olay yerinden götürdükleri görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G. tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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