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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi

İSTANBUL - Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi

- Olay anına ilişkin görüntüler - Zanlının emniyete götürülmesiPendik'te Kovid - 19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi - Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandıİSTANBUL (AA) - Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yeri mühürlendi.Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden dışarıya sesler gelmesi üzerine iş yerini denetledi.Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.İş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüs Para Cezası Zabıta 

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