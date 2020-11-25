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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Otomobilin farlarını çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Otomobilin farlarını çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelilerin Maltepe'deki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu tespit edildiİSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da 04.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde bir otomobilin ön farlarının çalındığını görünce olaya müdahale etti.Polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.Şüpheliler Levent G. (19) ve Eren Y. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen far muhafaza altına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin bu yıl Maltepe'de meydana gelen 14 ayrı "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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