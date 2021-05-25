İSTANBUL - Necip Fazıl Kısakürek mezarı başında anıldı
- Dua edilmesi - Necip Fazıl Kısakürek'in mezarı başında anılması - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın açıklaması - Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in açıklamasıİSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yıldönümünde Eyüpsultan Mezarlığındaki kabri başında alındı.
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