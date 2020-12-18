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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Polis ekipleri

Akalan Terör Örgütü 

-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için farklı adreslerde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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