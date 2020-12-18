İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için farklı adreslerde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



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