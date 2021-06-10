İSTANBUL - Marmara denizinde etkisini sürdüren müsilaj havadan görüntülendi.
- Marmara denizindeki müsilaj görüntüleriİSTANBUL (AA) - Deniz kıyılarını kaplayan deniz salyası olarak bilinen müsilaj havadan görüntülendi.Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul ’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerinde görülmeye devam eden müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdürmeye devam eden müsilaj bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde olduğu gözlemlendi.
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