İSTANBUL - Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi Çamlıca Camii Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulundu
- Kentsel dönüşüm alanından görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alanda incelemelerde bulunmasıİSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Üsküdar ilçesinde Kirazlıtepe Mahallesi Çamlıca Camii Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, burada kentsel dönüşüm alanında yapılan binalar hakkında bilgi aldı.
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