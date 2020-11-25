İSTANBUL - Kuleler ve köprüler turuncuya büründü

- Kız Kulesi'nden görüntüler - Galata Kulesi'nden görüntüler - FSM Köprüsünden görüntüler İstanbul 'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.Galata ve Kız kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.Aydınlatma, gün ağarıncaya dek sürecek.
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