Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de tahliye edilmek istenen iki bina için geçici anlaşma yapıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de tahliye edilmek istenen iki bina için geçici anlaşma yapıldı

- Tahliyesine karar verilen binaların bulunduğu sokaktan görüntüler - Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler - Bina sakinlerinin açıklamaları - Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin taraflar ile iletişime geçmesi - Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de mahkeme kararıyla tahliyesine karar verilen 3 katlı 2 binada oturan kişilerle, arsa sahibi arasında geçici anlaşma sağlandı.İnönü Mahallesi Süleyman Efendi Sokak'ta arsa sahibi ve müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle görülen davada, mahkeme kararıyla tahliyesine karar verilen 15 ailenin ikamet ettiği 3 katlı 2 bina için icra memurları, polis ve itfaiye ekipleriyle sokağa geldi.Daire sakinlerinin tahliye kararına karşı direnmesi ve bir kişinin intihar girişiminde bulunmaya çalışması üzerine, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekiplerince, çevrede güvenlik önlemi alındı.İtfaiye ekipleri, binanın önüne minder sererken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, arsa sahibi ile telefonla görüşerek binanın tahliyesi için 15 günlük süre konusunda geçici bir anlaşma yaptı.

Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi İntihar Girişimi Mahkeme Kararı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement