İSTANBUL - Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı 2 bekçi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Önder Ç kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobille polisten kaçarken Atakent Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde denetim gerçekleştiren 2 bekçiye çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan bekçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kazada bekçilerden birinin ayağının koptuğu öğrenildi.Gözaltına alınan sürücü Önder Ç'nin alkollü olduğu belirtildi.
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