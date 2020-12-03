İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı
- İstiklal Caddesi'ne girişlerindeki polis kontrol noktasından görüntüler - Yere uyarı yazılarının yapıştırılması - Nostaljik tramvay - Zabıtanın megafonla uyarı yapması - Kontrollü geçişten detaylarKovid - 19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldıYeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Uygulamaya göre Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişler geçici olarak durdurulacak.
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