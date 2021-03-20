İSTANBUL - Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
- Üsküdar Meydan ve Salacak sahilindeki vatandaşlardan görüntüler - Yoğun trafikten görüntülerİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul 'da trafik yoğunluğu arttı.Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde vatandaşlar, sahiller, parklar ve meydanlarda vakit geçirdi.
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