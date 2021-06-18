Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin emniyetten çıkarılarak araçlara bindirilmeleri - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran'da İstanbul merkezli 4 ilde 53 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 22'si yakalanmıştı.Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis Akalan Suç Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement