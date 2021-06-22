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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

- Yangının çıktığı apartman - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Yıldıray Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, 60 metrelik merdiven aracıyla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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