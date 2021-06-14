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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi

İSTANBUL - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi

- Genel görüntülerJandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendiİSTANBUL (AA) - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Edirnekapı Şehitliği’ndeki törende, Kur’an - ı Kerim okunup dua edildi. Program, kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Jandarma personeli ve şehit aileleri katıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelinin, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emekli Jandarma personelini de ziyaret edeceği öğrenildi.

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