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İSTANBUL - İtfaiye erleri, yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İtfaiye erleri, yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

İSTANBUL - İtfaiye erleri, yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

- Esenyurt'ta yangın çıkan bina - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Dumandan etkilenen kedilere ilk müdahale yapılması - Kedilerin kartona konularak götürülmesiEsenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 1111. Sokak'taki 3 katlı bir binanın boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 3 kedi dışarı çıkarıldı.Dumandan etkilendikleri belirlenen kedilerden biri telef oldu.Kurtarılan 2 kedi, itfaiye erlerinin ilk müdahalesinin ardından İBB veteriner hekimlerine teslim edilmek üzere itfaiye istasyonuna götürüldü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Polis Yangın Bodrum Sağlık Ekipleri 

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