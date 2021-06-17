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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, Kapalıçarşı'daki aşılama çalışmalarını inceledi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, Kapalıçarşı'daki aşılama çalışmalarını inceledi

- Kapalıçarşı'daki aşılama çalışmalarından görüntüler - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları - Vali Ali Yerlikaya: - "Aşı, Kovid - 19 salgınıyla mücadelede en büyük gücümüz. İstanbul 'da birinci doz aşı, bu saat itibarıyla Sağlık Müdürümüzün bana verdiği rakam, 4,5 milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış vaziyetteyiz" - "Bakın 500 bin randevu açacak düzeye geldik şu anda, dile kolay yarım milyon. Bunun adımlarını da 3 - 4 günden beri veriyoruz. Bugün hedefimiz, inşallah 400 bin rakamına belki yaklaşacağız, belki aşacağız" - " İstanbul olarak aşıya göstermiş olduğunuz yoğun teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. 39 ilçemizde bugün 1 milyon 300 bin büyüğümüzün aşılama oranı yüzde 87 oldu, bunu başardılar"İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " İstanbul 'da birinci doz aşı, bu saat itibarıyla Sağlık Müdürümüzün bana verdiği rakam, 4,5 milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış vaziyetteyiz" dedi.
Vali Yerlikaya, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Binası'na gelerek İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, burada yürüttüğü aşılama çalışmalarını inceledi.Aşılamada görev alan sağlık çalışanlarına çikolata ikram edip, çiçek veren Yerlikaya, sağlık personeline aşılamadaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Yerlikaya, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'da yaklaşık 40 bin çalışanın bulunduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'nın, İstanbul 'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olduğunu dile getiren Yerlikaya, bugün çarşıda özel bir gün yaşandığını aktardı. İstanbul 'da ve Türkiye'de Kovid - 19 aşısıyla ilgili çok yoğun, tarihi bir aşılama hizmeti olduğunu dile getiren Yerlikaya, bugün itibarıyla 35 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmaya başlandığını, aşılama hizmetinde tüm kamu ve özel hastanelerin, üniversitelerin ve ASM'lerin görev aldığını kaydetti.
- İstanbul 'daki aşılama rakamları İstanbul 'daki aşılama rakamlarını paylaşan Vali Yerlikaya, "Aşı, Kovid - 19 salgınıyla mücadelede en büyük gücümüz. İstanbul 'da birinci doz aşı, bu saat itibarıyla Sağlık Müdürümüzün bana verdiği rakam 4,5 milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış vaziyetteyiz. Bir yenilik daha, 'Ben bugün aşı olabilir miyim?' randevu istediğiniz zaman gün içinde aşıya erişebileceksiniz. Kendimize bu şekilde güveniyoruz ve sistemimizi arkadaşlarımız ona göre dizayn ettiler. Bakın 500 bin randevu açacak düzeye geldik şu anda, dile kolay yarım milyon. Bunun adımlarını da 3 - 4 günden beri veriyoruz. Bugün hedefimiz, inşallah 400 bin rakamına belki yaklaşacağız, belki aşacağız" diye konuştu.
- "1 milyon 300 bin büyüğümüzün aşılama oranı yüzde 87 oldu" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 35 yaş üstünde sistemin açtığı hedef nüfusun 9 milyon olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bu performansla gidersek sizlerin teveccühü, heyecanı ve bizim de sizleri bir an önce aşılamayla ilgili heyecanımız el birliği yaptığı zaman göreceksiniz, biz 2 - 3 hafta içerisinde bu hedef rakama çok rahat bir şekilde ulaşacağız, buna inanıyorum. İstanbul olarak aşıya göstermiş olduğunuz yoğun teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. 39 ilçemizde bugün 1 milyon 300 bin büyüğümüzün aşılama oranı yüzde 87 oldu, bunu başardılar. Temennimiz o ki 65 yaş üzerindeki büyüklerimizde başardığımız gibi 35 yaş üstü ve Bakanlığımız zamanı geldiğinde onu da açıklayacak, 18 yaş ve üstünde inşallah daha büyük oranı birlikte başaracağız."Ziyarette, Vali Yerlikaya'ya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

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