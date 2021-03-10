Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 13 kişi yakalandı - Operasyondan detaylar İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 13 kişi yakalandı - Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin 9 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 265 bin 680 lira boşalttığı belirlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 13'ü yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir suç örgütünün, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.Savcılık, 9 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 265 bin 680 lira boşalttığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul , Malatya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı. - 6 şüpheli aranıyorEmniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 20 bin avroya ise tedbir konulduğu öğrenildi.Ekiplerin, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, adreslerdeki aramaların da devam ettiği belirtildi.

Suç Örgütü Bankacılık Harekete Geç Dolandırıcılık Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement