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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - İş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL - İş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

- Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsüİş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Kartal'daki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden cep telefonu çalındı."Açıktan hırsızlık" ile ilgili yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda kimliği tespit edilen İ.K, Kadıköy'de gözaltına alındı.Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen İ.K hakkında, adli makamlara sevk edilmesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulandı.

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

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