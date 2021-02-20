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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sakin geçiyor - Eminönü/Galata Köprüsü/Sultanahmet

İSTANBUL - Hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sakin geçiyor - Eminönü/Galata Köprüsü/Sultanahmet

- Eminönü, Galata Köprüsü ve Sultanahmet meydanından detaylar - Turistlerden detaylar İstanbul 'da hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sakin geçiyorİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kent sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sokaklar, caddeler ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan kentte, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliği gözlendi.Bazı vatandaşlar da market, manav, kasap ve fırınlardan alışveriş yaparken, bazı kişilerin de sahil kesimlerindeki parklarda evcil hayvanlarını gezdirdiği görüldü.
Kısıtlama kapsamında ana arterlerde ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını inceledi.Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak kaydedildi.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık birleşiminde kurulan kontrol noktasında hafif trafik yoğunluğu oluştu.Belediye ekipleri yollarda tamir ve bakım çalışması yaparken, toplu taşıma araçlarının da sakin olduğu görüldü.

Alışveriş Toplu Taşıma Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

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