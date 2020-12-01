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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler İstanbul 'da hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Ambarlı Limanı'nda bir işçi, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Liman Sahası'nda özel bir firmaya ait şantiyede çalışan Mustafa O., geri geri yanaşan bir hafriyat kamyonunun altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Mustafa O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Polis Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri 

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