İSTANBUL - Gökyüzünü "Süper Ay" süsledi - Süper Ay'ın Çamlıca Camii arkasından doğuşu - Süper Ay'ın görüntüleri - Süper Ay'ın Çamlıca Camii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca TV Kulesi eşliğinde görüntüleriİSTANBUL (AA) - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul semalarında güzel görüntü oluşturdu.
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