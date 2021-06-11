İSTANBUL - Gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı
- Aşılananların görüntüleri - Aşı olan kuaför çalışanı ile röportaj - Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile röportajİSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Kovid - 19'la mücadele kapsamında gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım