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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon

İSTANBUL - FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon

- Operasyondan görüntüler - Şüphelinin gözaltına alınması İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon - Polis Akademisi kapatıldığında farklı üniversitelere yerleştirilen ve FETÖ ile irtibatlarını bu süreçte de sürdürdüğü tespit edilen 46 öğrenciden 30’u yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 30’u yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi’nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 46 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 30’unu yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Ayrıca, şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Bild Akalan Yurt Dışı 

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