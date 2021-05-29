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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

İSTANBUL - Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

- Fatih Camii Haziresinden görüntüler - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kadir Topbaş'ın kabirini ziyaret etmesi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine gelişi - Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinden görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

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