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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalesiFatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı binanın kömürlük olarak kullanılan bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, yangın nedeniyle binaya dolan dumanı tahliye etti.

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