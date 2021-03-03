İSTANBUL - Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
- İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalesiFatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı binanın kömürlük olarak kullanılan bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, yangın nedeniyle binaya dolan dumanı tahliye etti.
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