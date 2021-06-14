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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fatih'te bir binada çıkan ve 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Fatih'te bir binada çıkan ve 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

- Alevlerin yükseldiği binadan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Çevredeki vatandaşlardan görüntüler - İtfaiyenin söndürme çalışmaları - Görgü tanığının açıklamalarıFatih'te bir apartmanda çıkan ve 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü - Yangın nedeniyle binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildiİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartmanda başlayan ve yakınındaki 4 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Sinanağa Çeşmesi Sokak'taki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2'si bitişikte bulunan 4 binaya daha yayıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla bina sakinleri tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın nedeniyle binalarda hasar oluşurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis Nadan Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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