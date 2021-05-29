Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi

İSTANBUL - Esenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi

- Polis denetiminden görüntüler - İl Göç İdaresine gönderilmek üzere araca bindirilmiş yabancı uyruklularEsenyurt'taki denetimde izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde, gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu 15 kişi, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı.Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yapılan denetimde yabancı uyruklu 15 kişinin evraklarını inceleyen ekipler, bazılarının kimliğinin bulunmadığını, bazılarının düzensiz göçmen, bazılarının da ikametlerinin başka şehirlerde olduğunu belirledi.Suriye, Afganistan, Fas, İran ve Pakistan uyruklu 15 kişinin çalışma izinlerinin de olmadığını tespit eden ekipler, şahısları haklarında işlem yapılmak üzere İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'ne gönderdi.

İran 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement