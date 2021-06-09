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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntülerİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yaşanan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yasin Ç, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada daha önce aralarında husumet bulunan bir kişi yanına gelerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli kişi, Yasin Ç'yi silahla bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Yasin Ç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay yeri ekipleri güvenlik şeridi ile kapatılan restoranda çalışma yaptı. Polis ekiplerinin zanlıyı arama çalışması sürüyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

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