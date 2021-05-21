İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
- Yangın anı vatandaş kamerası - Yangını söndürme çalışmaları Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1853 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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