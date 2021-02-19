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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

- Kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleriİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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