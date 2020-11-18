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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenler'de 6 araç ve duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Esenler'de 6 araç ve duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı

- Kaza yapan otomobilden görüntüler - Kaza yapan otomobilin çekiciye alınmasıEsenler'de 6 araç ve duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandıİSTANBUL (AA) - Esenler'de, 6 araç ve bir binanın duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Kemer Caddesi'nde 34 SHG 91 plakalı otomobiliyle giden C.D. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce caddedeki park halinde bulunan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücüye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı. Otomobilin kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafik akışına açıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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