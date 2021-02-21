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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Emniyeti’nden Cerrahpaşa’daki miniklere mutluluk paketleri

İstanbul Emniyeti’nden Cerrahpaşa’daki miniklere mutluluk paketleri

Polisler

-Hediyeler
-Çocuklara verilmesi
-Genel ve Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi süreci nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölümünde tedavileri süren çocuklara Mutluluk Paketi uygulaması kapsamında hediyeler verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla pandemi süreci nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölümünde tedavileri devam eden 64 çocuğa moral vermek amacıyla Mutluluk Paketi uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince çocuklara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında paket içerisinde Polis Maskot Bebeği, Emniyet Kemeri Aparatı ve Polis Maskot Anahtarlık İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Bölümünde yatarak tedavi gören çocuklarımıza hediye edildi.
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