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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan video

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında "Kadın merhamettir, Kadın şefkattir, Kadın güçtür, Kadın Polis’tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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