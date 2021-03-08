İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması



- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında "Kadın merhamettir, Kadın şefkattir, Kadın güçtür, Kadın Polis’tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.





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