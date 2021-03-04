İSTANBUL - Emine Erdoğan, 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' Zirvesine video mesaj yolu ile katıldı
İSTANBUL - Emine Erdoğan, "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" Zirvesine video mesaj yolu ile katıldı - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın video mesajıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" Zirvesine video mesaj yolu ile katıldı.
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