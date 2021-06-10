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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - DRONE - Marmara Denizi kıyılarındaki müsilaj havadan görüntülendi

İSTANBUL - DRONE - Marmara Denizi kıyılarındaki müsilaj havadan görüntülendi

- Marmara Denizi’ndeki müsilaj havadan görüntülendiMarmara Denizi’ndeki müsilaj havadan görüntülendiİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi.Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul ’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdüren müsilaj, bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde gözlemlendi.

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