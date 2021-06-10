İSTANBUL - DRONE - Marmara Denizi kıyılarındaki müsilaj havadan görüntülendi
- Marmara Denizi’ndeki müsilaj havadan görüntülendiMarmara Denizi’ndeki müsilaj havadan görüntülendiİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi.Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul ’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdüren müsilaj, bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde gözlemlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım