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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - (DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu

İSTANBUL - (DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu

İSTANBUL - (DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde "deniz salyası" yoğunluğu - Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görülen müsilajın drone görüntüleri - Kurbağalıdere'de etkisini artıran müsilajın drone görüntüleriİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" İstanbul 'un Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor.Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görülüyor.Kurbağalıdere bölgesinde rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken çöpler müsilajla birlikte kalın ve yoğun bir tabaka oluşturdu.

Gesi 

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