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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında konaklama yerleri denetlendi

İSTANBUL - 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında konaklama yerleri denetlendi

İSTANBUL - "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında konaklama yerleri denetlendi - Polis ekiplerin Beylikdüzü'ndeki otellerin denetiminden detay görüntüler - Polis ekiplerin Kadıköy'deki otellerin denetiminden detay görüntüler İstanbul 'da "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konaklama yerleri denetlendiİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının başlattığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında kentteki otel ve diğer konaklama yerlerinde denetim yapıldı. İstanbul 'da oluşturulan ekipler Sancaktepe, Beylikdüzü, Esenler, Eyüpsultan, Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Fatih'teki otel ve diğer konaklama yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemlerini denetledi.Otellerin faaliyet izin belgeleri, çalışan personellerin maske, hijyen, dezenfektan kurallarına uyumu ile iş yerlerinin yemekhane kısımları kontrol edildi.Otellerin restoranlarını ve boş odalarını da denetleyen ekipler, müşteri kabul prosedürlerini inceledi.

Kırköy Koronavirüs Trol 

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