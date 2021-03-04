Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’daki 5 barajın doluluk oranı yüzde 60’ı geçti

İstanbul’daki 5 barajın doluluk oranı yüzde 60’ı geçti

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doluluk Oranı 


- 2020 yılında beklediği yağmurları alamayarak son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı görülen megakent İstanbul’da, 5 barajın doluluk oranı yüzde 60’ı geçti. Genel doluluk oranı ise son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı. İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayının ortasında yüzde 19'lara düşen barajlardaki su miktarı, yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan 5 barajın doluluk oranı ise yüzde 60’ı geçti. Bugün itibariyle Ömerli Barajı yüzde 70.19, Elmalı Barajı yüzde 65.73, Darlık Barajı’nın da yüzde 66.67, Kazandere Barajı yüzde 60.68, Istrancalar Barajı yüzde 60.69 seviyesinde olduğu görüldü.
Genel doluluk oranı ise yüzde 57,63 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran son yıllara bakıldığında son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı