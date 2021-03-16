Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Osmanpaşa Yakalama Kararı Harekete Geç Cep Telefonu 


- İstanbul'da futbol ve diğer spor müsabakalar üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle aranan 20 şüpheliden 15'i yakalandı. Alınan bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak illegal kazanç elde ettikleri belirlenen 20 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Eyüpsultan, Kağıthane, Üsküdar, Bahçelievler, Silivri ve Fatih'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, son 6 ayda 18 milyon lira, 55 bin 795 dolar ve 10 bin 200 avro haksız kazanç elde ettiğini belirlenen zanlılardan 15'i gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 14 cep telefonunu, 14 SIM kart, 1 hafıza kartı, 3 hard disk ve 2 tabanca ile 23 bin 500 lira ve 3 bin dolar ele geçirildi. Sana bahis şebekesine mensup 15 Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken polis, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement