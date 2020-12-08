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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon

Operasyondan detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uyuşturucu Madde İl Emniyet Müdürlüğü Şafak Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri 


- Uyuşturucu satıcılarına İstanbul'da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13 adrese özel harekat polisleriyle birlikte girildi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin altı aylık teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 13 adrese narkotik ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
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