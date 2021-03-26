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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı

Polislerden görüntü

Polis Bild Akalan Terör Örgütü 

-Yapılan aramalar
-Gözaltına alınan şahsılar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik bu sabaha karşı yeni bir operasyon başlattı. Örgütün Suriye yapılanması ve Irak kamplarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’un 8 ilçesinde 9 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Örgüt üyesi 7 zanlının polisteki sorguları sürüyor.
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