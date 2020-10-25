İstanbul’da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

-Sepetli motosikletteki gençler



( İSTANBUL -ÖZEL)- Patenci gençler otobüslerin arkasına tutunarak seyretti- Sepetli motosikletteki 7 genç yürekleri ağza getirdi İSTANBUL



- İstanbul’un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin arkasına tutunarak seyretti. Merter’de sepetli bir motosiklette trafikte hiçbir önlem almadan giden 7 genç ise yürekleri ağza getirdi. İstanbul’da zaman zaman ortaya çıkarak trafikteki otobüslerin arkasına tutunup seyreden patenli gençlere bir yenileri daha eklendi. Eyüpsultan Alibeyköy’de patenli 5 genç, cadde üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler kendi canlarını adeta hiçe saydı. E-5 Karayolu Acıbadem mevkiinde de bir başka patenli 2 genç otobüse tutunarak, başka bir noktada diğer 2 genç ise motosikletliye tutunarak ilerledi. Motosiklette 7 kişi seyrettiler Merter’de ise geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde sepetli motosikletle seyreden 7 genç, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan kilometrelerce yol giden gençler, kendisini görüntüleyen sürücüye karşı da dans ederek karşılık verdi. Gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.



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