İstanbul'da iş yeri ve arabalara dadanan hırsızlık çetesi polis tarafından çökertildi...Hırsızlık anları kamerada

-Yakalanan şüpheliler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde meydana gelen ‘işyerinden ve otodan hırsızlık’ olaylarına karıştığı gerekçesiyle yakalanan ve hakkında arama kaydı bulunan bir şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Sultanbeyli ilçesi başta olmak üzere Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy ilçelerinde 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 “Otodan Hırsızlık”, 4 “İşyerinden Hırsızlık” konuları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.O., ve H.H.T., isimli şahıslar kullanmış oldukları otomobille birlikte Fatih Bulvarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında, bahse konu “hırsızlık” olaylarına karıştığı tespit edilen A.A., Y.E., ve hakkında arama kaydı bulunan B.A. isimli şahıslar bulundukları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin 11 Şubat 2021 tarihinde polis ekiplerinden kaçarken 3 resmi ekip aracının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri, 12 Şubat 2021 tarihinde ise Hamidiye Mahallesinde bulunan lüks bir araca ait far hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheli şahıslardan “Uyuşturucu Madde Ticareti” ve “6136 SKM” suçlarından aranması bulunan B.A., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.O., H.H.T., A.A., ve Y.E., isimli şahısların ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların bir markete girerek ürünleri çaldıkları görülüyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin otomobilden hırsızlık yaptıkları yer alıyor.



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