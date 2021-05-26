İstanbul’da ‘huzurlu sokaklar’ uygulaması

-sürücülerin üstü aranırken görüntü

-araçlar aranırken görüntü

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )-Küçükçekmece’de geniş kapsamlı uygulama İSTANBUL



- İstanbul’da, asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla ‘Huzurlu Sokaklar’ isimli kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla ‘Huzurlu Sokaklar’ isimli bir uygulama gerçekleştirildi.

Denetimin gerçekleştirildiği noktalardan birisi de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi girişiydi. Burada ekipler, araçları tek tek kontrol ederken, sürücülerin ise üst ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasına Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Güvenlik, Trafik, Devriye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Polis ekipleri, şüphelendikleri araçları önce durdurdu. Ardından şüphelilerin GBT sorgulamaları yapılırken şahıslara ait araç ve çantalar didik didik arandı. Uygulamada ehliyetsiz araç süren biri yabancı uyruklu iki sürücüye toplamda 5 bin 398 TL ceza kesildi. Öte yandan polis ekipleri, covid-19 önlemleri kapsamında durdurdukları sürücülere maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

